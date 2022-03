Societe Fonciere Lyonnaise : DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

JUAN JOSÉ BRUGERA CLAVERO,

Président

NICOLAS REYNAUD, Directeur général

quoi ressemblent les bureaux post- Covid ?

N.R. : La crise sanitaire et le télétravail contraint ont remis en question l'utilité et l'usage des bureaux, c'est une certitude. Ils ont aussi révélé le caractère essentiel des contacts humains au sein de l'entreprise. C'est aussi ce que montre notre étude Paris Workplace en 2021. Lors des périodes successives de confinements, les entreprises ont pu faire l'état des lieux de leurs besoins et, contrairement à ce qui semblait être une évidence, cela ne s'est pas traduit par une baisse systématique des surfaces. Nous avons plutôt observé une réattribution des mètres carrés. Les bureaux se sont réaffir- més en tant que lieu de vie, d'échanges, de partage et leur fonction sociale est devenue l'une des principales attentes des salariés. Nous assistons même à une sophistication des demandes et des attentes en matière de services. Les bureaux sont donc plus connectés, plus ouverts et encore plus qualitatifs. Pour un spécialiste du Prime comme SFL, porté par l'exigence et la qualité, c'est bien entendu une excellente nouvelle. C'est la confirmation que notre positionnement est le bon.