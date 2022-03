Societe Fonciere Lyonnaise : Déclaration de performance extra-financière 2021 (English coming soon)

Introduction

La foncière SFL a exercé dès sa création les métiers de propriétaire et de développeur pour construire, entretenir et transformer son patrimoine. En alliant vision à long terme et réactivité, elle a traversé des époques de croissance et des époques de crise avec innovation et résilience.

La situation sanitaire mondiale survenue en 2020 et qui a perduré en 2021 a impacté la fréquentation des immeubles de bureaux et a confirmé la remise en cause d'usages, le développement de technologies et la prise en compte d'attentes en forte évolution chez les utilisateurs d'immobilier tertiaire.

SFL réaffirme son positionnement cette année sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien. Dans un environnement actuel qui a accéléré un certain nombre d'évolutions sociétales et urbaines, SFL redonne à son action un sens, en l'inscrivant dans une trajectoire ambitieuse, et une exigence renouvelée de qualité et de résultat. Fidèle à ses métiers d'origine et forte de son expérience, SFL déploie une stratégie d'acteur engagé dans la fabrication de la cité, traduite par une politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) volontaire depuis dix ans.

Une nouvelle politique est définie aujourd'hui. Active et attentive à anticiper les demandes de ses clients, de ses collaborateurs, de ses actionnaires et de ses partenaires, SFL donne un sens à cette politique, autour de quatre axes, sur lesquels s'articulent des plans d'action pragmatiques et efficaces.

SFL est une foncière concentrée sur le secteur de bureaux prime. Au 31 décembre 2021, son patri- moine est constitué de 18 actifs (79 % de bureaux, 20 % de commerces et hôtel et 1 % d'habitation en valeur) dont le taux d'occupation physique est de 98 %. Ses clients, présentent les plus fortes valeurs ajoutées par employé de leurs secteurs.

Le positionnement clair de SFL sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien et son organisation par métier sont les bases solides de sa stratégie de création de valeur.

Tous les sites sont situés à quelques minutes à pied d'une gare ou d'une station de transports en commun, dans les quartiers d'affaires et de dynamisme économique de Paris, Neuilly-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux. La consistance et l'homogénéité de la qualité fonctionnelle et esthétique du patrimoine résulte d'investissements réguliers et importants, en anticipation des attentes des clients les plus exigeants du marché, comme en attestent les rénovations et restructurations réalisées actuellement et dans les dix dernières années.

Elles traduisent le sens donné au modèle d'affaires de SFL en action : créer l'envie de travailler ensemble.

Dans la mise en œuvre de sa stratégie de foncière prime, la politique RSE est au premier rang de ses préoccupations. La politique de SFL se fonde sur les enjeux RSE qui sont matériels pour ses parties prenantes et déterminants pour sa rentabilité en tant que société foncière. Envisagés selon le prisme des risques et des opportunités, douze enjeux se répartissent sur 4 piliers de la valeur immatérielle de son patrimoine.