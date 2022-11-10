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    FLY   FR0000033409

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

(FLY)
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Societe Fonciere Lyonnaise : Document AMF CP. 2022DD871194

10/11/2022 | 18:19
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2022DD871194

10 novembre 2022

FR0000033409 - DD154068

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DIMITRI BOULTE, DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

LEI : 969500B0S40FTUVKD182

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 81.5372 Euro

VOLUME : 583.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 81.5372 Euro

VOLUME : 583.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SFL - Société Foncière Lyonnaise SA published this content on 10 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2022 17:18:02 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 189 M 190 M -
Résultat net 2022 466 M 468 M -
Dette nette 2022 2 186 M 2 197 M -
PER 2022 7,79x
Rendement 2022 4,94%
Capitalisation 3 639 M 3 657 M -
VE / CA 2022 30,8x
VE / CA 2023 27,5x
Nbr Employés 71
Flottant 1,30%
Graphique SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
Durée : Période :
Société Foncière Lyonnaise : Graphique analyse technique Société Foncière Lyonnaise | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 85,00 €
Objectif de cours Moyen 108,00 €
Ecart / Objectif Moyen 27,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Dimitri Boulte Chief Executive Officer
Fabienne Boileau Chief Financial Officer
Pere Viñolas Serra Chairman
Éric Oudard Director-Technical & Development
Aude Grant Chief Operating Officer & Managing Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE8.70%3 657
BOSTON PROPERTIES, INC.-38.57%11 090
NIPPON BUILDING FUND INCORPORATION-3.28%7 548
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION-7.35%5 739
DEXUS-30.13%5 395
KILROY REALTY CORPORATION-38.46%4 780