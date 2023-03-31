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    FLY   FR0000033409

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

(FLY)
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Societe Fonciere Lyonnaise : Document AMF CP. 2023DD892334

31/03/2023 | 18:52
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2023DD892334

31 mars 2023

FR0000033409 - DD155975

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JUAN-JOSE BRUGERA CLAVERO, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

LEI : 969500B0S40FTUVKD182

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition gratuite d'actions

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 6 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 6 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mars 2023

COMMENTAIRES :

Cours d'acquisition : 79,20€

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SFL - Société Foncière Lyonnaise SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 16:51:10 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 218 M 238 M -
Résultat net 2023 -335 M -366 M -
Dette nette 2023 2 432 M 2 652 M -
PER 2023 -10,1x
Rendement 2023 2,93%
Capitalisation 3 391 M 3 698 M -
VE / CA 2023 26,7x
VE / CA 2024 24,0x
Nbr Employés 74
Flottant 1,30%
Graphique SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
Durée : Période :
Société Foncière Lyonnaise : Graphique analyse technique Société Foncière Lyonnaise | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 79,20 €
Objectif de cours Moyen 89,00 €
Ecart / Objectif Moyen 12,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Dimitri Boulte Chief Executive Officer
Fabienne Boileau Chief Financial Officer
Pere Viñolas Serra Chairman
Éric Oudard Director-Technical & Development
Aude Grant Chief Operating Officer & Managing Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE-6.16%3 698
BOSTON PROPERTIES, INC.-21.13%8 354
NIPPON BUILDING FUND INC.-5.78%7 101
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION-8.32%5 521
DEXUS-3.74%5 377
KILROY REALTY CORPORATION-17.61%3 730
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