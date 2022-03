Societe Fonciere Lyonnaise : Rapport Annuel 2021 VF (English coming soon)

0 4

Que peut-on dire du marché de l'immo- bilier tertiaire en 2021 ? J.J.B.C. : Le marché de l'immobilier de bureaux en Île-de-France a connu un fort ralentissement au premier trimestre 2021. La demande a baissé pour tous les acteurs du marché, l'offre s'est raréfiée, et les investisseurs se sont faits plus discrets. La pandémie a donc créé de nombreux déséquilibres. Mais elle a aussi entraîné un phénomène de sélectivité très intéressant au profit des immeubles les mieux équipés, et donné encore plus de poids au critère de centralité des immeubles. N.R. : Pour SFL, cela signifie deux choses : d'abord, que l'emplacement et la qualité de nos immeubles, qui sont au cœur de notre ADN, restent des valeurs sûres, très recherchées des entreprises ; ensuite, que Paris attire toujours les investisseurs et les entreprises. Je rappelle que 98 % de notre patrimoine est situé dans Paris. Notre savoir-faire et notre stratégie multi- servicielle Prime continuent donc à faire leurs preuves. Nous sommes fiers de ce positionnement et de la résilience de notre modèle, qui, même dans cette crise mon- diale, reste solide et plein de promesses.

NICOLAS REYNAUD, Directeur général

quoi ressemblent les bureaux post- Covid ? N.R. : La crise sanitaire et le télétravail contraint ont remis en question l'utilité et l'usage des bureaux, c'est une certitude. Ils ont aussi révélé le caractère essentiel des contacts humains au sein de l'entreprise. C'est aussi ce que montre notre étude Paris Workplace en 2021. Lors des périodes successives de confinements, les entreprises ont pu faire l'état des lieux de leurs besoins et, contrairement à ce qui semblait être une évidence, cela ne s'est pas traduit par une baisse systématique des surfaces. Nous avons plutôt observé une réattribution des mètres carrés. Les bureaux se sont réaffir- més en tant que lieu de vie, d'échanges, de partage et leur fonction sociale est devenue l'une des principales attentes des salariés. Nous assistons même à une sophistication des demandes et des attentes en matière de services. Les bureaux sont donc plus connectés, plus ouverts et encore plus qualitatifs. Pour un spécialiste du Prime comme SFL, porté par l'exigence et la qualité, c'est bien entendu une excellente nouvelle. C'est la confirmation que notre positionnement est le bon.

M. Burgera Clavero, pour votre dernière année de mandat en tant que président, vous avez participé à la restructuration du capital de SFL. Quelle est aujourd'hui la participation de Inmobiliara Colonial au sein de la foncière ? J.J.B.C. : Colonial est devenu en 2021 actionnaire de SFL à hauteur de 98,3 %. Cette progression significative au capital témoigne de la grande confiance que nous portons aux capacités de SFL à créer des bureaux uniques en leur genre, sur un segment très sélectif et très exigeant dans le premier marché immobilier européen. Je suis fier, pour ma dernière année en tant que président, d'avoir porté ce projet. Il a pu aboutir grâce à l'engagement d'un autre partenaire de SFL, Predica, qui a aussi modifié la nature de son partenariat en le renforçant au niveau des actifs physiques. N.R. : En effet, SFL a racheté à Predica les parts qu'elle détenait dans les sociétés propriétaires de quatre immeubles (Washington Plaza, 106 Haussmann, Galerie des Champs-Élysées et 90 Champs-Élysées) ainsi que 7,9 % de ses propres actions pour annulation, en contrepartie de prise de participation à hauteur de 49 % par Predica dans de nouvelles joint-ventures sur quatre autres actifs (#cloud.paris, Cézanne Saint-Honoré, 92 Champs-Élysées et 103 Grenelle). En parallèle, Colonial a acquis les actions résiduelles détenues par Predica au capital de SFL et réalisé une offre publique mixte sur les actions SFL non encore détenues par Colonial et