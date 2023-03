Societe Fonciere Lyonnaise : Rapport Intégré 2022 (French version – English coming soon)

D. B. : C'est en effet une année historique pour SFL. Le taux d'occupation de nos im- meubles dépasse 99 %. La moitié de nos baux sont sécurisés à cinq ans et plus et nos revenus locatifs ont dépassé la barre des 200 M€. C'est une performance excep- tionnelle. Ces résultats nous permettent d'aborder le présent et l'avenir sereinement, convaincus de la pertinence de notre posi- tionnement unique et de la robustesse de notre business model. Ils confortent égale- ment trois de nos convictions : la demande de bureau prime reste très forte (le bureau n'est pas mort !) ; ensuite, Paris n'a jamais été autant attractive pour nos clients ; et, enfin, les entreprises ont fait évoluer leur regard sur leurs bureaux, qui sont straté- giques pour la plupart d'entre elles et re- lèvent d'un véritable investissement, pas simplement d'une charge économique. Le bureau prime, à l'origine d'une meilleure cohésion entre les équipes et source d'in- telligence collective, devient une valeur clé pour l'entreprise.

« Nous maîtrisons l'art de la transformation durable, au niveau technique et architectural,

et nous sommes un acteur incontournable du bureau prime parisien. »

Quelle est la position de SFL

en matière de RSE ?

D. B. : Là aussi, c'est l'une de nos convictions les plus fortes depuis longtemps, et c'est un vrai changement dans notre secteur. On ne peut plus continuer à construire et à transformer des actifs comme dans les années 1990 ou 2000. La vie d'un immeuble s'inscrit dans un temps très long, tout comme son proces- sus de transformation. Les évolutions que nous apportons sont conçues et mises en œuvre pour vivre, elles aussi, le plus longtemps possible. Elles donnent la pos- sibilité à l'immeuble de se renouveler et d'évoluer quels que soient les nouveaux besoins et les prochains usages. Sans avoir

réintervenir lourdement sur la structure du bâti de l'ensemble immobilier, qui se- rait très émettrice de CO 2 . Aujourd'hui, 100 % de nos actifs sont certifiés ou ont un label vert. Nous avons été précurseurs en la matière, convaincus qu'il s'agit là d'une orientation stratégique majeure que les clients vont exiger de plus en plus. Nous renouvelons sans cesse notre ambition en la matière. Ainsi, nous avons conduit l'une des premières opérations BBCA Rénovation dans Paris de plus de 20 000 m² avec Biome. La transformation durable fait partie de l'ADN de SFL.

100 %

des actifs certifiés