Societe Fonciere Lyonnaise : SFL - Nomination

Emilie GERMANE – Secrétaire Générale SFL (Photo : Business Wire)

SFL (Paris:FLY) annonce le départ de son Secrétaire Général, François Sebillotte.

François Sebillotte a rejoint SFL en 2000 en tant que directeur juridique et avait été promu en qualité de secrétaire général dès l’année suivante.

Nicolas Reynaud, Directeur Général, précise : « François a participé activement au développement de la Société, notamment en structurant les directions juridique, audit, SI et RH placées sous sa responsabilité. Je veux le remercier ici pour sa contribution aux succès de SFL. »

François Sebillotte : « Je suis fier d’avoir contribué pendant plus de 20 ans au rayonnement de SFL. L’exceptionnelle qualité de son patrimoine, son adaptabilité aux évolutions des usages et des besoins des clients et le professionnalisme de ses équipes, sont autant d’atouts décisifs pour la foncière dans une période de mutations rapides. »

Emilie Germane est nommée Secrétaire Générale de SFL et rattachée au Directeur Général Délégué, Dimitri Boulte.

Emilie Germane a rejoint SFL en 2016 en tant que directrice juridique et a intégré son comité de direction en 2020.

Diplômée de l’ESSEC et avocate de formation, Emilie a précédemment exercé ses fonctions au sein des départements immobiliers des cabinets LACOURTE BALAS & ASSOCIES puis LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES avant de rejoindre, en 2009, la direction juridique de CLUB MEDITERRANEE.

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,2 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

