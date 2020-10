Societe Fonciere Lyonnaise : SFL – Information financière du 3e trimestre 2020

Les revenus des surfaces en développement sur les périodes considérées baissent de 4,7 M€, en raison de la rénovation de plusieurs plateaux libérés fin 2019 et début 2020, sur les immeubles 103 Grenelle et Edouard VII principalement.

Dans le cadre de la gestion active de son endettement, SFL a réalisé début septembre une offre publique de rachat portant sur deux souches obligataires à échéance Novembre 2021 et Novembre 2022. Cette opération a permis à SFL de racheter une partie de ces obligations pour un montant nominal global de 160,7 M€, conduisant à une réduction du coût moyen futur de sa dette et à l'allongement de sa maturité moyenne.

Le loyer facial moyen de bureau de ces commercialisations ressort à 867 €/m² et l'économique à 754 €/m², traduction de la résilience du marché parisien et de la qualité du portefeuille du groupe.

Le maintien des accès et de l'exploitation sur l'ensemble du patrimoine de bureaux et la mise en place des mesures sanitaires requises pour le bon fonctionnement des parties communes des immeubles et leur adaptation permanente à l'évolution des directives gouvernementales,

La fermeture, dans un premier temps, des centres de conférence (Edouard VII et

#cloud.paris) et de l'hôtel Indigo Edouard VII et leur réouverture, depuis le mois de juillet, malgré un contexte d'activité très ralentie.

#cloud.paris) et de l'hôtel Indigo Edouard VII et leur réouverture, depuis le mois de juillet, malgré un contexte d'activité très ralentie. L'application des mesures gouvernementales concernant les TPE et petits commerces et la gestion au cas par cas des demandes clients afin de leur apporter, dans la mesure du possible, les accompagnements nécessaires, notamment sous forme d'étalement de l'échéance du 2 e trimestre 2020.

trimestre 2020. La continuité de l'activité de commercialisation des immeubles et de veille active sur le marché locatif,

La formalisation d'accords avec les entreprises générales de construction sur les principaux projets de restructuration en cours,

Le renforcement de la liquidité financière.

Dans le double objectif de maintenir l'exploitation de la société et de préserver son personnel, SFL a fait le choix du télétravail généralisé pendant la période de confinement, puis du retour progressif en mode présentiel pour l'ensemble de son personnel, sans aucun recours au chômage technique et tout en maintenant une grande flexibilité d'accès au télétravail.

SFL a également contribué à l'effort collectif de lutte contre la pandémie par le versement d'un don de 550 000 € à la Fondation de France, destiné au soutien des hôpitaux et des soignants, de la recherche et de l'aide aux personnes vulnérables.

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,2 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l'exécution de sa stratégie, centrée sur la création d'une forte valeur d'usage pour ses utilisateurs, et in fine d'une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A - Euronext Paris ISIN FR0000033409 - Bloomberg : FLY FP -

Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere-lyonnaise.com

Evidence - Grégoire Silly - T 06 99 10 78 99 - gregoire.silly@evidenceparis.fr

www.fonciere-lyonnaise.com