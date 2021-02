Societe Fonciere Lyonnaise : SFL vend l'immeuble 9 Percier (Paris 8e) a Deka Immobilien

Regulatory News:

SFL (Paris:FLY), la société de référence de l’immobilier tertiaire « prime » parisien, annonce avoir cédé l’immeuble du 9 avenue Percier (Paris 8e) au fonds allemand DEKA Immobilien pour un prix de 143,5 M€ hors droits.

Cet immeuble Art déco qui développe une surface locative de 6 300 m² a été acquis en 2015 auprès d’EUROSIC pour un prix de 67,6 M€ (prix acte en mains). Il a fait l’objet d’un travail approfondi d’asset management et de redéveloppement sur la période 2016-2019 par SFL permettant d’afficher un TRI d’opération de 13 %.

« Cette opération traduit la capacité des équipes SFL à créer de la valeur par un travail fin portant sur le repositionnement des actifs et à tirer profit d’un marché parisien qui reste très porteur sur les meilleurs actifs « prime », et ce même dans le contexte actuel lié à la crise du Covid-19 ». Dimitri Boulte, Directeur Général Délégué de SFL ajoute : « nous avions finalisé notre travail de repositionnement ; cet actif de taille moyenne idéalement situé au cœur du 8e arrondissement parisien n’était pas stratégique pour SFL comme peuvent l’être nos très grands centres d’affaires ; d’où notre décision d’aller cristalliser la valeur ».

Cette transaction permet de conforter le positionnement stratégique de SFL et la valeur des actifs pour l’hyper prime parisien.

Dans cette transaction du début 2021, SFL était conseillée par maître Anne-Hélène Garnier (étude Oudot et Associés) et le cabinet JLL ; DEKA Immobilien, par maître Laurent Hosanna (C&C Notaires) et maître Silke Nadolni (LPA).

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,5 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

