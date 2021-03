Societe Fonciere Lyonnaise : Brochure de convocation (Assemblée Générale du 15 avril 2021)

Paris, le 29 mars 2021

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 mars 2021 (bulletin n°30), Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE sont informés que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos le jeudi 15 avril 2021 à 11 heures, au 8 Place de l'Opéra à Paris 9ème, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions ci-après (page 5 et suivantes) :

Avertissement

Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la Covid-19 et des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation, SFL adapte les modalités de tenue et de participation de l'Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2021 et décide la tenue de cette Assemblée à huis-clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Cette décision, prise par le Directeur Général sur délégation du Conseil d'administration, intervient conformément aux dispositions :

du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalités morales de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, et

Nous vous indiquons qu'il est possible de voter à l'Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2021 sans y être physiquement présents. En effet, vous pouvez voter par correspondance via un formulaire de vote ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée qui votera « pour » l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration ou à un tiers conformément aux modalités précisées ci-après en page 28 et suivantes.

Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites par voie postale ou via l'adresse e-mail suivante : AGSFL2021@fonciere-lyonnaise.comselon les modalités précisées en page 30.

L'Assemblée sera retransmise en vidéo, en direct, et en intégralité sur le site internet de la Société http://www.fonciere-lyonnaise.com.Toutes les informations utiles permettant d'accéder à cette retransmission seront disponibles sur le site internet de la Société.

La rediffusion de l'Assemblée en différé sera également disponible sur le site internet de la Société.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société.

La Société invite ses actionnaires à privilégier la transmission de toutes demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : AGSFL2021@fonciere-lyonnaise.com

