Verneuil Finance a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 décembre, les seuils de 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Société Française de Casinos (SFC) et ne plus en détenir aucune action, après une cession d'actions SFC hors marché.



