SFC : Circus Casino France dépasse les 10% du capital

La société par actions simplifiée Circus Casino France a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 mars 2021, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Société Française de Casinos et détenir 580 324 actions Société Française de Casinos représentant autant de droits de vote, soit 11,40% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Société Française de Casinos hors marché.



