Société Française De Casinos : Paiement de la dernière échéance du plan de continuation

Paris, le 7 septembre 2020 – La Société Française de Casinos (SFC) annonce avoir honoré en date du 21 juillet 2020 le règlement de la dernière annuité de son plan de continuation, confirmant ainsi son redressement pérenne et mettant fin à la procédure.

Les formalités permettant de constater la bonne exécution du plan de continuation seront effectuées prochainement par la SELARLU Catherine Poli Commissaire à l'exécution du Plan.

Pour rappel, le Tribunal de Commerce de Paris avait arrêté le Plan de Continuation au bénéfice de la SFC par jugement en date du 21 juillet 2011. Les conditions de règlement du Plan avaient été modifiées par jugement du 9 mars 2017.

SFC a respecté, année après année, les conditions de remboursements progressifs de la créance qui s'élevait à 7,5 M€.

SFC remercie les instances judiciaires et les créanciers pour lui avoir permis la poursuite de manière viable de son activité, aussi bien sur le plan de son développement organique que sur les opérations d'acquisition ou de cession d'actifs.

SFC remercie également l'ensemble de ses collaboratrices et de ses collaborateurs pour leur investissement qui a permis de passer cette période dans les meilleures conditions.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

