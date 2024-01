Paris, le 31 janvier 2024 - Les comptes consolidés annuels 2022-2023 correspondant à la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 27 janvier 2023. Le rapport financier annuel 2022/2023 sera mis à la disposition du public au plus tard le 29 février 2024.

SFC réalise un exercice 2022-2023 très solide, poursuivant sa trajectoire de croissance rentable malgré un contexte inflationniste qui pèse sur les coûts et sur la consommation des ménages. Le Groupe démontre ainsi son savoir-faire dans l'animation et la gestion des établissements.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) 2021-2022

12 mois 2022-2023

12 mois

Chiffre d'affaires brut 21 153 22 911 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 19 302 21 157 Dont Hors-jeux 1 851 1 755 Prélèvements (7 894) (8 715) Chiffre d'affaires net de prélèvements 13 259 14 196 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 11 408 12 442 Dont Hors-jeux 1 851 1 755 EBITDA[1] 2 721 2 839 Résultat opérationnel courant 1 454 1 551 Résultat opérationnel 1 774 1 524 Coût de l'endettement financier net (68) (110) Autres produits et charges financières (44) (119) Impôts sur Résultat 45 29 Résultat net 1 707 1 324 Résultat net part du Groupe 1 706 1 324

Résultats annuels 2022-2023

Le Groupe a enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires brut consolidé de 22,9 M€ en croissance de +8,3%. Cette performance, réalisée dans un climat économique morose, témoigne de l'attractivité des établissements du Groupe ainsi que de la pertinence des investissements réalisés.

L'EBITDA ressort à 2,8 M€ (12,4% du chiffre d'affaires), en progression de +4,3%. La bonne maîtrise des dépenses opérationnelles permet d'atténuer l'impact inflationniste inévitable sur certains coûts.

Après la comptabilisation de dotations nettes aux amortissements et provisions en légère diminution, le résultat opérationnel courant s'établit à 1,6 M€ en progression de +6,7%.

Le résultat opérationnel ne bénéficie pas de produits non courants comme en 2021-2022 et ressort à 1,5 M€ (vs 1,8 M€).

Après la comptabilisation de charges financières en légère hausse, et d'impôts, le résultat net part du groupe est en bénéfice de 1,3 M€ (vs 1,7 M€ au S1 2021-2022).

Free cash-flow[2] 2022-2023 positif de 2,0 M€ – Trésorerie disponible de 5,5 M€

Renforcés par le résultat net, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 11,3 M€ au 31 octobre 2023, à comparer à 10,1 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

Le Groupe enregistre une très bonne conversion en cash de son EBITDA. Les flux générés par l'activité ressortent à 2,8 M€, finançant largement les investissements nets de 0,8 M€, dédiés en partie aux travaux de modernisation du casino de Port-la-Nouvelle et au renforcement de l'offre de machines de jeux dans les établissements.

Le free cash-flow positif de 2,0 M€ a été affecté notamment aux remboursements de dettes financières et au paiement d'une nouvelle annuité de 0,1 M€ sur le plan d'apurement de Collioure. L'endettement financier brut ressort ainsi à 6,0 M€ (vs 7,3 M€ à la clôture de l'exercice précédent). Il intègre 2,3 M€ de dettes locatives (norme IFRS16 – contrats de location) et 1,16 M€ liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure.

La trésorerie brute disponible ressort à 5,5 M€. Hors IFRS 16, le Groupe est en situation de trésorerie nette de 1,7 M€ et dispose d'une situation très saine pour poursuivre son développement.

Perspectives

Dans un climat économique toujours pesant, le Groupe poursuit ses actions commerciales et marketing pour optimiser la fréquentation des casinos tout en continuant de renforcer son offre de jeux avec des investissements ciblés. L'attention reste également portée sur la bonne maîtrise des dépenses opérationnelles.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

[1] EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

[2] Free cash- flow : Flux de trésorerie provenant de l'exploitation – Flux de trésorerie provenant des investissements

