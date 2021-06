Société Générale : On profitera de l'euphorie 10/06/2021 | 09:31 Nicolas Chéron 10/06/2021 | 09:31 vente Stop atteint

Cours d'entrée : 26.34€ | Objectif : 24.42€ | Stop : 26.92€ | Potentiel : 7.29% L'action Société Générale a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt et revient à des niveaux intéressants dans le cadre d'une stratégie vendeuse.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 24.42 €. Synthèse La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.