Société Générale : Berenberg relève sa recommandation

Berenberg a relevé lundi sa recommandation sur le titre Société Générale, qu'il porte de 'vendre' à 'conserver' pour des questions de valorisation.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier - qui affiche un objectif de cours de 25,5 euros sur la valeur - met en évidence un risque croissant lié au dossier russe, mais aussi un titre devenu 'très bon marché'.



Berenberg fait valoir que le cours de Bourse de la banque française a décroché de 40% depuis le début du conflit russo-ukrainien, soit une sous-performance de 22% par rapport au secteur bancaire européen et de 37% vis-à-vis du marché dans son ensemble.



S'il reconnaît que SG reste l'un des établissements les plus exposés à la crise au sein de son domaine de couverture, il souligne aussi que le risque associé ne représente que 9% de son actif net tangible en cas de dépréciation totale des actifs concernés.



'S'il s'agit d'un niveau certes matériel, nous pensons que le cours de l'action intègre désormais un montant significatif de risques directs et indirects', souligne-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.