Société Générale : Credit Suisse remonte sa cible

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Société Générale avec un objectif de cours remonté de 40 à 44 euros, au lendemain de résultats de quatrième trimestre 2021 significativement supérieurs aux attentes.



Il rappelle que ces résultats ont été soutenus à la fois par des revenus plus élevés et un coût du risque bas, que le groupe bancaire a réitéré une redistribution aux actionnaires de 50% et qu'il anticipe désormais un ratio coûts-revenus sous-jacents de 66-68% hors SRF en 2022.



Le broker relève ses estimations de BPA d'environ 5-6%, ce qui, avec un capital plus fort, l'amène à rehausser son objectif de cours. A moins de 0,6 fois la valeur comptable tangible, il s'attend à ce que Société Générale continue de bénéficier d'une revalorisation.



