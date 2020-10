Société Générale : Jefferies relève son conseil

12/10/2020 | 14:50

Jefferies relève son conseil sur Société Générale de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 16 à 17,6 euros, voyant un 'risque-rendement positivement asymétrique' et 'deux catalyseurs positifs clés qui ne sont pas capturés dans le cours de Bourse actuel'.



'D'une part, nos prévisions de BPA rehaussées pour 2021-22 sont supérieures de 20% et 12% au consensus, sur des revenus de banque de détail en France plus élevés et des coûts plus bas', avance le broker dans sa note sur l'établissement bancaire.



D'autre part, il devient plus positif sur le rendement du capital et 'anticipe désormais de la part de Société Générale le paiement d'un dividende d'un euro par action pour 2020 sur un large excès de capitaux et un effort de provisionnement suffisant'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.