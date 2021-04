Société Générale : Morgan Stanley remonte son objectif

Morgan Stanley a rehaussé vendredi son objectif de cours sur le titre Société Générale de 20 à 23 euros, tout en maintenant son conseil 'pondérer en ligne' sur la valeur.



Dans une note de recherche consacrée au secteur bancaire, le bureau d'études explique avoir revu à la hausse ses estimations sur l'établissement français, notamment en raison d'une performance meilleure que prévu dans la banque de financement et d'investissement (BFI) et de provisions moins lourdes que prévu.



SocGen, tout comme BNP Paribas ou Crédit Agricole, devrait faire état d'un 'solide' premier trimestre, prédit Morgan, mettant en évidence la vigueur des activités de marché, de gestion de fortune et de gestion d'actifs des trois poids-lourds hexagonaux, et ce même si la faiblesse des taux affecte leur activité de crédit aux entreprises.



Concernant leurs perspectives, l'analyste dit s'attendre à la communication de prévisions 'optimistes' alors que la reprise pointe son nez pour le second semestre 2O21.



