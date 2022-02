2021 : Des résultats records et des fondamentaux solides pour poursuivre la croissance

UNE CROISSANCE FORTE, DURABLE ET RENTABLE

Primes totales en forte croissance, à 15,8 Md EUR, soit +38 % par rapport à 2020.

Hausse de 4 % des primes en protection à 1,9 Md EUR par rapport à 2020 et de 5 %

par rapport à 2019.

Croissance de 45% des primes en assurance vie épargne par rapport à 2020, avec une part des unités de compte de 44%.

Progression des encours d'assurance vie épargne de 8 % à 136 Md EUR et hausse de la part des unités de compte dans les encours à 37 % (+ 4 points vs 2020 et + 7 points vs 2019).

Résultats financiers records : croissance de 16 % de la contribution du métier Assurances au résultat du groupe Société Générale à 421 MEUR, avec un coefficient d'exploitation de 38,8 % et un ROE de 20,7 %.

Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances, déclare : « Après une année 2020 où Société Générale Assurances a démontré sa grande résilience, 2021 signe le retour à une trajectoire solide de croissance durable, confirmant notre stratégie de développement diversifiée, reposant sur deux piliers : le modèle de bancassurance intégré et le développement de partenariats. »

DE TRÈS BONNES PERFORMANCES SUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Fin 2021, la contribution du métier Assurances au résultat du groupe Société Générale s'élève à 421 MEUR (+16% par rapport à 2020 et +10 % par rapport à 2019), maintenant ainsi un bon niveau d'efficacité opérationnelle avec un coefficient d'exploitation de 38,8 % et de rentabilité avec un ROE de 20,7%. Par ailleurs, Société Générale Assurances affiche sa solidité financière avec un ratio de Solvabilité 2 supérieur à 220 %.

À fin décembre 2021, Société Générale Assurances enregistre un niveau de primes de 15,8 Md EUR et affiche de bonnes performances commerciales dans toutes les activités :

en assurance vie épargne , le niveau de primes atteint 14 Md EUR (+ 45 % vs 2020), avec une part des unités de compte de 44 %. Les encours progressent de + 8 % pour s'établir à 136 Md EUR, dont 37 % en unités de compte (+7 pts vs 2019 et + 4 pts vs 2020). La collecte nette s'établit à 4,2 Md EUR.

en protection (prévoyance et assurance dommages), le niveau d'activité augmente de 4 %, pour atteindre 1,9 Md EUR, à nouveau tirée par l'assurance dommages en France et à l'international, en croissance de +7,5 % par rapport à l'année dernière.

En cohérence avec la raison d'être du Groupe, Société Générale Assurances a fait de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) un élément constitutif de sa culture d'entreprise, en lançant la démarche « RSE by Design », afin que ses processus et ses pratiques intègrent la RSE de façon native dans l'ensemble de ses activités. À fin 2021, Société Générale Assurances détient 13 Md EUR d'encours et plus de 1000 fonds responsables. Les encours sur les investissements verts dans l'actif général ont augmenté de 70% par rapport à 2020, pour être portés à 4,7 Md EUR ; par ailleurs, 96% des collaborateurs de Société Générale Assurances en France ont été formés aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). En tant qu'employeur responsable, Société Générale Assurances accorde une attention toute particulière à la qualité de vie au travail, à la diversité et au développement des compétences et des expertises de ses 3100 collaborateurs.

ÉPARGNE : D'EXCELLENTES PERFORMANCES

Valoriser et donner du sens à l'épargne de ses clients est au cœur de l'ambition de Société Générale Assurances.

Société Générale Assurances enregistre un très bon niveau de performance de ses supports en unités de compte (+12,3 % en moyenne), sur l'ensemble des classes d'actifs. En France, la part des unités de compte dans les encours atteint 35% (+8 points par rapport au marché).

La gestion financière de Société Générale Assurances permet de servir un taux de rendement moyen de 1,32 % sur ses supports en euros, en hausse de 11 points de base par rapport à 2020, tout en poursuivant le renforcement de ses réserves financières (+0,8 %). No s clients ont pu bénéficier d'une majoration de rendement sur le support en euros pouvant atteindre 50%, si la part en unités de compte de leur contrat est supérieure à 50%.

Société Générale Assurances favorise les investissements durables dans l'économie réelle via des offres innovantes et des fonds labellisés « Relance », qui permettent aux épargnants désireux de contribuer à la reprise de l'économie d'investir dans des entreprises françaises. Ainsi en 2021, la Nouvelle Génération d'Epargne 100 % responsable, en architecture ouverte et accessible à tous, a recueilli 1,4 Md EUR d'encours et un engagement de plus d'1 Md EUR a été pris sur les prêts participatifs relance et obligations relance.

Cette très bonne dynamique est portée par tous les réseaux du groupe Société Générale en France , sur l'ensemble des segments de clientèles (banque de détail, patrimoniale et Banque Privée). A fin 2021, dans un marché en croissance de +30%, la collecte brute des réseaux Société Générale (+43% vs 2020) et Crédit du Nord (+54% vs 2020) atteint 9,3 Md EUR.

Pour accélérer la croissance sur l'activité partenariats, Société Générale Assurances continue de s'appuyer sur deux franchises phares :

- en France, Oradéa Vie, filiale dédiée aux partenariats extérieurs, dont les primes atteignent 1,6 Md EUR à fin 2021 (+72% vs 2020), dont 55 % en unités de compte. Oradéa Vie s'appuie sur un socle élargi de partenaires ayant permis un doublement de la collecte brute depuis 2018, un ADN digital et d'innovation et une APIsation complète en assurance vie épargne et retraite.

- au Luxembourg, Sogelife, acteur de référence sur les marchés de la banque privée, dont les primes, en 2021, atteignent 2,3 Md EUR (+ 31% vs 2020) dont 62 % en unités de compte (x4 depuis 2015).

En tant qu'acteur majeur du marché de l'épargne retraite en France, avec 26 Md EUR d'encours d'épargne retraite et épargne salariale à fin 2021, Société Générale Assurances propose des dispositifs transversaux permettant de répondre aux attentes des particuliers, des entreprises et de leurs salariés, grâce à des dispositifs dédiés, des parcours digitaux simples et pédagogiques, des services innovants et personnalisés et un accompagnement sur-mesure.

PROTECTION : UN RELAIS DE CROISSANCE CONFIRMÉ

En Protection, Société Générale Assurances propose une gamme complète, digitale et adaptée à chaque segment de clientèle, tant en assurance dommages qu'en prévoyance. Société Générale Assurances poursuit l'enrichissement de ses offres afin de répondre aux nouveaux besoins (offre cyber harcèlement, offre cyber risques et multirisques des professionnels).

En 2021, Société Générale Assurances a poursuivi son engagement en faveur d'une société durable en étant l'un des premiers assureurs à obtenir la labellisation « Positive Assurance » par l'Institut de l'Economie Positive, pour trois de ses produits d'assurance protection.

Société Générale Assurances offre aux clients des réseaux Société Générale une expérience fluide grâce à des dispositifs omnicanaux complets (agences, plates-formes téléphoniques, site Internet, application mobile). En 2021, en assurance dommages, les ventes 100 % digitales ont augmenté de 61 % (vs 2020), représentant 10% du total des ventes et les ventes par téléphone ont progressé de 22% en assurance automobile et 36% en assurance habitation.

Société Générale Assurances met au cœur de sa stratégie de développement une personnalisation plus forte à chaque moment de la vie des contrats, en s'appuyant notamment sur son expertise en matière d'exploitation optimisée des données.

Enfin, Société Générale Assurances accompagne les nouveaux usages en matière de mobilité(529 000 véhicules assurés, en hausse de 13 % vs 2020) par le développement d'offres pour les multi-mobilités et les véhicules à assistance électrique. En 2021, Société Générale Assurances a adhéré au Consortium « Passeport Voiture Connectée », une expérimentation d'un Carnet d'entretien du véhicule dématérialisé basé sur la technologie Blockchain.

N.B :Les chiffres présentés dans ce communiqué couvrent le périmètre de consolidation de Société Générale Assurances, intégrant des entités non consolidées au niveau du groupe Société Générale.

