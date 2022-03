Analyse : La confusion, mais pas la panique, règne dans la finance mondiale dans le sillage de la Russie

Mais certains acteurs du marché disent qu'ils ne voient pas de panique sur le marché, du moins pas encore.

Nous n'avons reçu aucun de ces appels téléphoniques de type "putain de merde"", a déclaré David Schamis, cofondateur de la société de capital-investissement Atlas Merchant Capital, spécialisée dans les services financiers, alors qu'il se rendait au tournoi de hockey de sa fille ce week-end.

"Il y a tellement plus de capitaux dans le système. La Russie n'est pas si grande. La gestion du risque est meilleure", a déclaré M. Schamis, comparant la situation actuelle à celle de la crise financière de 2008, lorsqu'il était aux premières loges en tant que personne disposant de capitaux à investir.

En effet, les banques ont de gros tampons cette fois-ci. La Réserve fédérale a indiqué vendredi que les institutions financières avaient placé plus de 1 400 milliards de dollars au jour le jour, pour un rendement quasi nul. Cela montre qu'il y a suffisamment de capital dans le système financier pour absorber les pertes liées à l'invasion ukrainienne.

Pourtant, le gouffre des pertes potentielles s'agrandit rapidement.

De Société Générale SA et BP Plc en Europe à Citigroup Inc aux États-Unis, les entreprises occidentales ont comptabilisé des milliards de dollars d'exposition à la Russie, argent qu'elles pourraient perdre. Selon l'estimation d'une grande banque américaine, l'exposition de l'Occident, par le biais de ses entreprises et de ses relations avec la banque centrale russe, pourrait atteindre 400 milliards de dollars.

Le choc est ressenti dans des endroits inattendus. En Allemagne, le bureau de la dette a dû augmenter la taille d'une obligation pour assouplir les conditions sur les marchés des prêts au jour le jour de la zone euro, une source cruciale de crédit pour les banques et autres institutions financières.

Les Bunds sont utilisés comme garantie sur le marché, mais il y a eu une pénurie. Les Allemands ont déclaré qu'ils soupçonnent que certaines obligations sont détenues par des entités sanctionnées qui ne peuvent pas faire de transactions.

En Russie, les sociétés Internet Ozon Holdings Plc et Yandex NV pourraient être confrontées à des factures imprévues d'un montant de près de 2 milliards de dollars après la suspension de la négociation de leurs actions cotées aux États-Unis à la suite des sanctions. Cela pourrait déclencher une clause dans leurs accords de dette qui rend certaines de leurs obligations remboursables. Yandex a déclaré ne pas avoir l'argent nécessaire pour payer les investisseurs.

La nature disparate et l'étendue géographique de ces incendies sont quelques-unes des caractéristiques de la contagion financière, c'est-à-dire l'idée que les pertes peuvent rapidement se propager dans un système profondément interconnecté d'une manière que personne ne peut totalement prévoir. À un moment donné, lorsque les pertes se propagent, les participants au marché paniquent et se retirent, gelant le crédit et précipitant une crise financière plus large.

L'ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, Timothy Massad, a été profondément impliqué, en tant que fonctionnaire du Trésor, dans la gestion de la crise financière de 2008 par le gouvernement américain. Faisant écho à M. Schamis, il estime que le système est bien capable d'absorber le choc et il n'a rien remarqué qui suscite de sérieuses inquiétudes quant à la stabilité financière.

Malgré tout, la situation évolue rapidement. "Je ne pense pas que la situation soit stable", a déclaré Massad. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir combien de temps cela va durer et si quelque chose se produit dans la guerre qui déclenche un choc beaucoup plus important ou déclenche la panique."

L'attaque vendredi contre la centrale nucléaire ukrainienne était troublante, a-t-il noté.

Certains signes de stress ont commencé à apparaître sur les marchés, les investisseurs se débarrassant des actifs les plus risqués. Les banques hésitent à se prêter les unes aux autres et thésaurisent les dollars, qui deviennent de plus en plus chers à acquérir pour les étrangers. Mais ces indicateurs sont bien en deçà des pics observés lors de véritables crises et l'aplomb du marché tient bon.

Les actifs russes sont au purgatoire. Le 28 février, Moscou a brusquement ordonné aux courtiers de rejeter les ordres de vente de titres russes par des étrangers. Cela signifiait que tous les ordres de vente d'obligations d'État russes libellées en roubles qui n'avaient pas été réglés à cette date étaient bloqués. Selon certaines estimations, des centaines de millions de dollars de produits pourraient être gelés, mais même dans ce cas, les acteurs du marché estiment que l'impact sur les portefeuilles n'est pas assez important.

Pour l'instant, la confusion règne dans la Bourse plutôt que la panique. Selon les acteurs du marché, les gens s'efforcent de comprendre ce que la série de sanctions contre les banques, les actifs et les individus russes signifie pour leurs transactions et leurs avoirs.

"Le danger vient du fait qu'il existe de longues chaînes d'intermédiation qui rendent difficile de connaître exactement l'exposition et les risques", explique M. Massad.