Boursorama : vise plus de 4 millions de clients en 2023

Boursorama avait pour ambition d'atteindre 2 millions de clients en 2020 dans le cadre de son plan stratégique [2016-2020]. En multipliant par 3,5 sa base clients depuis fin 2015, Boursorama a dépassé cet objectif en atteignant 2,5 millions de clients dès octobre 2020.



Cette croissance très forte de la base client s'est accompagnée d'une progression des encours de la banque de plus de 22 MdsE en cinq ans.



Boursorama se fixe désormais pour objectif d'atteindre plus de 4 millions de clients en 2023 et une rentabilité supérieure à 25 % en 2025. ' Ce nouveau plan positionnera Boursorama parmi les grandes banques de détail en France '.



Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : ' Dans un contexte inédit et accélérateur de tendances, Boursorama a réalisé une année 2020 record qui démontre la pertinence de son modèle, renforce son leadership, et clôt, avec succès, son plan stratégique lancé fin 2015 avec plus de 2 millions de clients recrutés en cinq ans '.



