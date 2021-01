EPARGNE DANS L'ENTREPRISE : LE GROUPE SOCIETE GENERALE RENFORCE L'ACCOMPAGNEMENT DE SES CLIENTS

L'entrée en application de la loi Pacte a ouvert de nouvelles opportunités de rapprochement des dispositifs d'épargne longue, notamment avec le lancement des nouveaux Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise (remplaçant simultanément les anciens PERCO et Article 83). En s'appuyant sur la complémentarité des savoir-faire reconnus de Société Générale Assurances, 1ère compagnie d'assurance en retraite collective (*) et de Société Générale Securities Services, 4ème teneur de compte en épargne salariale (**), le Groupe renforce son dispositif afin de servir plus efficacement les entreprises.

Cette nouvelle approche permet d'accompagner les entreprises dans la définition et le déploiement de leur politique sociale et salariale, au plus près des attentes de leurs salariés, grâce à des dispositifs dédiés, des outils digitaux simples et pédagogiques et un accompagnement sur-mesure.

Une gamme de dispositifs complète, performante et d'une grande flexibilité, qui s'adresse aux entreprises de toutes tailles, des TPE aux grands groupes.

Cette ligne-métier vient en soutien de l'accompagnement personnalisé de l'ensemble des réseaux de distribution du Groupe et des courtiers auprès de plus de 24 000 clients entreprises.

La richesse et la diversification de l'offre financière, notamment grâce à une stratégie en architecture ouverte, permettent d'accéder aux meilleurs supports financiers du marché, et par conséquent de proposer des solutions d'investissements durables en adéquation avec les attentes des entreprises.

Un interlocuteur unique pour un accompagnement personnalisé des entreprises dans la durée.

De la phase de diagnostic jusqu'au suivi des dispositifs, les entreprises bénéficient d'une approche pragmatique, centrée sur le conseil et l'accompagnement de leurs salariés, et enrichie des multiples expertises du Groupe (en ingénierie financière et patrimoniale, support juridique...)

Un dispositif 100% digital pour une expérience Clients fluide et intuitive.

L'appropriation par les collaborateurs des solutions d'épargne mises en place par l'entreprise est un élément clé de l'approche développée par Société Générale. Les salariés peuvent ainsi dès aujourd'hui s'appuyer sur des services digitaux dédiés, simples et pédagogiques. Depuis un espace digital personnalisé, les salariés peuvent piloter leur épargne en toute autonomie, en fonction de leurs différents projets de vie ou pour préparer leur retraite. « Le sujet de la Retraite est fondamental pour nos clients : le renforcement et le rapprochement des expertises, avec le digital au cœur de notre dispositif, nous permettra d'accélérer encore le développement de solutions retraite et de services associés innovants » déclare Ingrid Bocris, Directeur Général Adjoint de Société Générale Assurances en charge des Partenariats, Entreprises et innovation. « Cette nouvelle approche globale nous permettra de mieux accompagner nos clients dans la mise en place de leurs stratégies sociales et salariales dans un environnement où la loi Pacte ouvre de nouvelles opportunités pour les salariés des entreprises » complète Pascal Guillot, Directeur des Opérations Bancaires sur Titres dont l'épargne salariale chez Société Générale Securities Services.

* Classement Argus de l'Assurance 2020 sur le marché de l'épargne retraite

** Source : Association française de gestion financière - Tenue de comptes en épargne salariale - Au 30 juin 2020

