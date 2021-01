Emprunt: Société Générale lève 140 millions à 0,375%, échéance 2028

Zurich (awp) - Société Générale émet un emprunt "senior non preferred" sous direction d'UBS. Les conditions:

montant: 140 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,375% prix émission: 100,008% durée: 7,5 ans, jus. 26.07.2028 1ère date rem.: 26.07.2027 libération: 26.01.2021 Yield to Mat.: 0,374% Swapspread: +83 pb no valeur: 59'364'102 (7) rating: Baa2/BBB/A- (Moody's/S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 22.01.2021

L'emprunt peut être dénoncé au remboursement après 6,5 ans, le 26.07.2027. La coupure minimale est de 200'000 francs suisses.

