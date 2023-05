Faibles variations en Europe en attendant l'inflation américaine

PARIS, 8 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations lundi en matinée dans un marché relativement calme en raison des commémorations du 8 mai alors que les investisseurs attendent dans la semaine de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne.



À Paris, le CAC 40 grappille 0,08% à 7.438,93 points vers 07h35 GMT. A Francfort, le Dax s'octroie 0,03%. La Bourse de Londres est fermée jusqu'à mardi en raison des festivités du couronnement de Charles III.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,17%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,15% pour le Dow Jones , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,03% pour le Nasdaq après la hausse enregistrée vendredi à la suite des solides résultats d'Apple et des données montrant une résilience du marché du travail aux Etats-Unis.



Dans l'attente mercredi des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient fournir aux investisseurs de nouveaux éléments sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, l'enquête de la banque centrale américaine sur l'impact du relèvement des taux d'intérêt sur les prêts bancaires, prévue dans le courant de la journée, est à surveiller.



En Europe, dans les statistiques du jour, la production industrielle allemande a reculé plus que prévu en mars, de 3,4% sur un mois, en partie à cause de la faible performance du secteur automobile.



En Bourse, le compartiment bancaire européen (+0,57%) affiche la meilleure progression sectorielle du Stoxx 600, tandis qu'à Paris, Société générale (+1,11%) est en tête du CAC 40.



Dans les autres secteurs, les variations à la hausse et à la baisse sont faibles. L'indice de l'énergie , qui a accusé la semaine dernière l'un des plus importants replis, rebondit de 0,59% avec le reflux des craintes d'une récession.



Côté résultats d'entreprises, PostNL grimpe de 7,97% après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation surprise au titre du premier trimestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Laetitia Volga)