ING France : Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa auraient déposé des offres

Société Générale pour le compte de Boursorama et Crédit Mutuel Arkéa pour sa filiale Fortuneo auraient fait une offre pour racheter la banque de détail d'ING en France, affirme La Tribune. Deux autres candidats, Crédit Agricole et Crédit Mutuel Alliance Fédérale auraient finalement renoncé après avoir regardé le dossier. La clôture de la vente au enchère du fonds de commerce est prévue dans les prochains jours.



ING a annoncé fin décembre son retrait du marché de la banque en ligne en France, avec à la clé la suppression de 460 emplois. Cette décision est la conclusion d'une revue stratégique menée depuis juin 2021 par la banque néerlandaise. La banque en ligne d'ING compte aujourd'hui environ 1 million de clients.



La banque de financement et d'investissement d'ING (Wholesale Banking) maintient ses activités en France avec comme objectifs de consolider sa place sur le marché et son positionnement de banque de référence en matière de finance durable.