L'euro au plus haut depuis début janvier face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro grimpait face au dollar mardi à son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, le billet vert souffrant de la prudence de la Banque centrale américaine (Fed) et l'euro profitant de la reprise qui se profile en Europe.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro s'appréciait de 0,35% à 1,2258 dollar pour un euro. Vers 08H30 GMT, la monnaie unique européenne a atteint 1,2262 dollar, un plus haut depuis début janvier.

"L'euro se renforce alors même que le PIB allemand a reculé au premier trimestre de 1,8%. Mais les indicateurs plus récents sont plus positifs", a expliqué Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Après un début d'année difficile, la zone euro devrait bénéficier de l'accélération de la campagne de vaccination, espèrent les cambistes qui privilégiaient jusque-là le dollar.

Alors que la Fed promet pour l'instant de maintenir sa politique monétaire inchangée pour soutenir la reprise, les investisseurs se demandent désormais si la Banque centrale européenne (BCE) ne va pas durcir sa politique monétaire avant, ce qui rendrait l'euro plus attractif.

L'économiste en chef de la BCE Philip Lane doit d'ailleurs s'exprimer mardi, mais Kit Juckes, analyste chez Société Générale, estime "qu'il n'y a aucune chance qu'il suggère un durcissement de la politique monétaire".

M. Lane avait expliqué plus tôt dans le mois que "le chemin de la reprise" serait "long" dans un entretien au Monde.

Par ailleurs, le bitcoin reculait (-2,1% à 38.214 dollars). Malgré un remarquable rebond lundi (+15%), la volatile cryptomonnaie reste en chute de 32% depuis le début du mois.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2258 1,2216

EUR/JPY 133,30 132,84

EUR/CHF 1,0954 1,0960

EUR/GBP 0,8641 0,8629

USD/JPY 108,74 108,75

USD/CHF 0,8936 0,8972

GBP/USD 1,4186 1,4157

js/bp/cco