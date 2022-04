La BoK fera une pause en avril mais les taux augmenteront chaque trimestre - sondage Reuters

Alors que la Réserve fédérale américaine a entamé un cycle de resserrement et que la Banque centrale européenne ne devrait pas relever ses taux avant la fin de l'année, la banque centrale de Corée du Sud a été prompte à s'attaquer à l'inflation élevée et à l'endettement galopant des ménages.

La BoK a augmenté son taux de base de 75 points de base depuis le mois d'août, le portant à 1,25 %, ce qui en fait la première grande banque centrale asiatique à normaliser sa politique depuis les bas niveaux induits par la pandémie.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé les pressions inflationnistes. L'inflation de mars a montré que les prix ont augmenté de 4,1 % par rapport à l'année précédente, restant au-dessus de l'objectif de 2 % de la BoK pour le 12e mois consécutif et augmentant les chances d'une nouvelle hausse des taux.

Mais la dernière enquête menée auprès de 29 économistes, du 4 au 11 avril, suggère que la BoK maintiendra son taux directeur à 1,25 % le 14 avril en raison des inquiétudes concernant la croissance et de son propre manque de gouverneur.

"Avant tout, la réunion devrait se dérouler sans gouverneur, car l'audition parlementaire du candidat Chang-Yong Rhee doit avoir lieu le 19 avril", a déclaré Oh Suktae, économiste à la Société Générale.

"Mais les inquiétudes sur la croissance ont également augmenté en raison de la guerre en Ukraine, de la position hawkish de la Fed et de la vague Omicron en cours. Un ralentissement significatif de la croissance de la dette des ménages pourrait également entraîner une position attentiste."

Le premier sous-gouverneur de la banque centrale de Corée du Sud, Lee Seung-heon, a déclaré la semaine dernière que la réunion d'examen de la politique monétaire d'avril serait délicate, citant le double défi de faire face à des risques inflationnistes plus élevés et à une pression à la baisse sur la croissance.

Pourtant, près de 38 %, soit 11 économistes sur 29, s'attendent à une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion.

"Malgré les incertitudes croissantes concernant la croissance, nous pensons que les risques économiques liés à la hausse de l'inflation et aux déséquilibres financiers inciteront la BOK à poursuivre son cycle de hausse des taux", a déclaré Lloyd Chan, économiste principal chez Oxford Economics, qui s'attend à une hausse.

Les médianes du sondage ont également montré que la BoK suivrait une trajectoire de hausse des taux plus prononcée afin de contrôler l'inflation incontrôlée. Les taux d'intérêt sont désormais attendus à 2,0 % d'ici la fin de l'année, un niveau qu'un sondage de février ne prévoyait qu'à la fin de 2023.

Les prévisions d'inflation ont été sensiblement revues à la hausse dans le sondage actuel, passant de 2,5 %, 2,1 % et 1,5 % estimés dans un sondage de janvier à 3,8 %, 3,5 % et 2,9 % pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année.

L'inflation devrait s'établir en moyenne à 3,3 % et 2,0 % pour 2022 et 2023, soit une forte hausse par rapport aux 2,0 % et 1,6 % du dernier sondage.

"L'inflation devrait rester élevée au moins à court terme, après la remontée des prix mondiaux de l'énergie", a noté Sanjay Mathur, économiste en chef, Asie du Sud-Est et Inde chez ANZ.

"Bien que les producteurs aient commencé à répercuter la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs, l'écart encore important entre l'IPP et l'IPC laisse présager des pressions persistantes sur les prix."

L'économie sud-coréenne devrait connaître une croissance de 2,8 % en 2022, en baisse par rapport aux 2,9 % estimés dans le sondage de janvier. Toutefois, la prévision de croissance pour l'année prochaine est passée de 2,5 % à 2,6 %.