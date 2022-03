La Société Générale se dit suffisamment solide pour résister à un scénario extrême

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché un barrage de sanctions financières de la part des États-Unis, de l'Europe et de la Grande-Bretagne visant à comprimer son économie, et les entreprises occidentales ont décidé de vendre leurs actifs en Russie.

La Société Générale, une des banques européennes les plus exposées en Russie, a annoncé qu’elle pourrait s’en sortir si jamais elle était dépouillée de toutes ses activités en Russie. La banque française affirme avoir une exposition totale de plus de 18 Mds€ à la Russie dont 15,2 Mds€ au sein de son activité sur le territoire russe et 3,2 Mds€ en dehors du pays de Poutine. La banque déclare : "Le groupe dispose d'un tampon plus que suffisant pour absorber les conséquences d'un éventuel scénario extrême, dans lequel le groupe serait dépouillé des droits de propriété sur ses actifs bancaires en Russie." L’exposition de la banque en Russie paraît élevée mais elle ne représente au final que 2% de son exposition totale.

Exposition de la SG et répartition du produit net bancaire (création de valeur grâce à l'activité bancaire) selon différentes régions (Source : document d'enregistrement universel 2020 SG)

Les commentaires de la Société Générale montrent comment les banques et autres sociétés financières risquent de subir des représailles pour ces mesures, y compris la possibilité que la Russie saisisse tout simplement leurs actifs dans le pays.

La banque "poursuit un suivi détaillé de la situation en Ukraine et en Russie", a-t-elle précisé tout en s’assurant de respecter les sanctions prises à l’encontre de l’économie russe : "Société Générale se conforme rigoureusement à la législation en vigueur et applique avec diligence toutes les mesures nécessaires au strict respect des sanctions internationales"

Les actions de Société Générale ont chuté de plus de 20% après que la guerre en Ukraine a déclenché des sanctions internationales massives. Il faut rappeler que la Russie représente la deuxième région où la Société Générale emploi le plus de personnes après la France (55 549 en France, 12 814 en Russie) notamment à travers sa filiale Rosbank.

L'action GLE perd plus de 20% en une semaine après l'invasion en Ukraine