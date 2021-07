La hausse des marchés fait la fortune d'Amundi au deuxième trimestre

Paris (awp/afp) - Des conditions de marché très favorables, sources de commissions de surperformance "exceptionnelles", ont permis au poids lourd mondial de la gestion d'actifs Amundi d'enregistrer de très bons résultats au deuxième trimestre 2021.

Dépassant les attentes, le bénéfice net ajusté du groupe est ressorti à 345 millions d'euros, en hausse de 48,3% sur un an.

Il s'agit du "résultat le plus élevé depuis la cotation d'Amundi", s'est félicitée la nouvelle directrice générale du groupe, Valérie Baudson, au cours d'une conférence téléphonique.

Une performance qui, selon Mme Baudson, s'explique "à la fois par des revenus en forte hausse portés par des commissions de surperformance tout à fait exceptionnelles dans un contexte de marché très porteur" et par des "charges bien maîtrisées".

Amundi estime l'effet de ce niveau exceptionnel de commissions de surperformance sur le résultat net ajusté à environ 70 millions d'euros au deuxième trimestre.

Les revenus nets, qui sont l'équivalent du chiffre d'affaires, ont pour leur part progressé de 36%, pour atteindre 849 millions d'euros d'avril à juin, largement au-dessus de ce qu'attendait le consensus d'analystes rassemblé par FactSet.

Le leader européen de la gestion d'actifs a profité d'avril à juin d'une collecte très élevée (+21,7 milliards d'euros) sur ses actifs de moyen et long terme, tirée par la gestion active (+18,9 milliards d'euros) et tous les segments de clientèle. La collecte correspond au solde des dépôts des clients moins leurs retraits.

"Les solutions diversifiées, les gestions climatiques et l'ensemble des produits ESG (critères environnement, social et gouvernance)" en particulier connaissent "un grand succès auprès des institutionnels mais aussi de plus en plus" auprès de la clientèle "retail", a indiqué le directeur financier du groupe, Nicolas Calcoen.

Les encours gérés par Amundi ont ainsi atteint près de 1.800 milliards d'euros au 30 juin 2021 (+12,7% sur un an), confortant le groupe comme l'"un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs", selon Mme Baudson.

Amundi "a aussi poursuivi la mise en oeuvre de son plan ESG", confirmant sa "place de numéro un mondial" dans ce domaine avec près de 800 milliards d'euros d'encours ESG sous gestion, a poursuivi sa directrice générale.

L'intégration de Lyxor, la filiale de gestion d'actifs de la Société générale qui doit rejoindre le giron d'Amundi d'ici à la fin de 2021, "est activement préparée en ce moment, se passe bien et ce sera bien entendu un relais de croissance pour Amundi", a conclu Mme Baudson.

