La valeur du jour à Paris - SOCIETE GENERALE : la feuille de route de la banque de financement et d'investissement est appréciée

Société Générale (+2,67% à 25,57 euros ) affiche l'une des plus fortes hausses du CAC 40; la stratégie de moyen terme pour ses activités de banque d'investissement mettant l'accent sur les métiers de financement et de conseil, la baisse des coûts et la réduction de la sensibilité aux chocs de marché. La division Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs devrait atteindre une rentabilité sur capital normatif (RONE) supérieure à 10% d’ici 2023, soit plus de 12% en excluant la contribution au Fonds de Résolution Unique dont la phase de constitution initiale doit s’achever fin 2023.



Pour y parvenir, elle compte notamment sur le plan de réduction de 450 millions d'euros de la base de coût annoncé au premier semestre 2020. Hors métiers de Gestion d'Actifs et Banque Privée, la division cible une base de coût comprise entre 5,5 et 5,7 milliards d'euros en 2023, soit un coefficient d'exploitation compris entre 70% et 73%.



Société Générale a mis en avant son " souci permanent du maintien d'un effet de ciseaux positif entre l'évolution des revenus et des coûts ".



Cette baisse des coûts s'accompagnera d'un accent mis sur les métiers de financement et de conseil dans l'allocation du capital, qui bénéficieront d'une "croissance disciplinée" de ses actifs pondérés des risques. Leurs revenus devraient s'accélérer, passant de 2,5% en moyenne entre 2016 et 2020 à 3% jusqu'en 2023. Ils s'élevaient à 2,6 milliards d'euros, l'année dernière. Société Générale cite notamment comme " zones d'excellence " le financement d'infrastructure, de la transition énergétique, des actifs réels...



S'agissant des Activités de Marché et Services aux Investisseurs, la banque de la Défense prévoit une baisse des actifs pondérés des risques et une normalisation des revenus à environ 5 milliards d'euros en 2023 contre 4,16 milliards d'euros en 2020. Société Générale anticipe environ 4,5 milliards d'euros de revenus annuels pour les métiers de marchés. Sur ce dernier montant, 2 milliards viendront de l'obligataire et 2,5 milliards des actions. Lors de la réunion analyste, le management a indiqué que les dérivés, une franchise historiquement phare du groupe, représenterait un tiers de l'activité actions.



Enfin, Société Générale entend accroître ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale.