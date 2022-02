La valeur du jour à Paris - Société Générale a généré des profits historiques en 2021

Société Générale (+4,55% à 37,25 euros) trône en tête de l'indice CAC 40, forte de bénéfices historiques en 2021 et d'un très bon dernier trimestre. La banque française a enregistré l'année dernière un résultat net, part du groupe, de 5,64 milliards d'euros contre une perte de 258 millions d'euros en 2020. Victime de la crise, elle avait alors accusé les premières pertes de son histoire. Société Générale a bénéficié en 2021 de la reprise économique et du recentrage de sa banque de financement et d'investissement.



Les analystes saluent la qualité des résultats du quatrième trimestre, bien supérieurs aux attentes au niveau du groupe, mais également au niveau de chacune des divisions. Le résultat net, part du groupe, a été multiplié par 3,7 à 1,787 milliards d'euros, dépassant de 67% les attentes, pour des revenus en progression de 11,7% à 6,62 milliards d'euros. Ils sont en hausse de 9,8% en données ajustées.



Société Générale affiche ainsi un effet de ciseaux positif, ce qui a un effet favorables sur les profits, car les coûts ont progressé de 5,6%.



Corrigé des éléments exceptionnels par Jefferies, il est ressorti à 1,38 milliard d'euros, soit 40% de mieux qu'attendu. Cette différence provient d'un coût du risque bien plus faible qu'anticipé puisqu'il a chuté de 87,7% à 86 million d'euros. Le marché anticipait 421 millions d'euros. Ce coût du risque a notamment profité d'une reprise de provision sur encours sains de 132 millions d'euros.



Société Générale a pu compter sur la bonne performance opérationnelle de chacune de ses divisions, qui ont dévoilé des profits plus importants qu'anticipé. UBS distingue en particulier les activité de banque de financement et d'investissement, dont le profit net a été multiplié par 2,2 à 635 millions d'euros.



La banque de détail en France a également fait preuve de vigueur, avec un bénéfice net multiplié par 3,8 à 400 millions d'euros.



Ces bons résultats trimestriels s'accompagnent d'une bonne nouvelle pour la rémunération des actionnaires. Le conseil d'administration a arrêté sa politique de distribution à 50% du résultat net part du groupe sous-jacent, qui correspond à un équivalent de 2,75 euros par action. Ce montant dépasse d'un tiers le consensus, souligne UBS.



Dans le détail, un dividende en numéraire de 1,65 euro par action sera ainsi proposé à l'assemblé générale mixte des actionnaires du 17 mai 2022. Par ailleurs, le groupe envisage de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant total d'environ 915 millions d'euros, soit l'équivalent de 1,1 euro par action.



Enfin, le ratio de fonds propres durs (CET1) s'établit à 13,7%, soit environ 470 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. La banque entend maintenir un ratio de CET 1 qui soit au minimum à 200-250 points de base au- dessus de l'exigence réglementaire, y compris après l'entrée en vigueur de la réglementation finalisant la réforme de Bâle III.