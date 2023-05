La valeur du jour à Paris - Société Générale dépasse les attentes malgré la déception dans la banque de détail en France

Société Générale (+1,86% à 22,20 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l’indice CAC 40, mais est devancée par ses concurrentes, Crédit Agricole et BNP Paribas. Si la banque de la Défense a dévoilé des résultats bien supérieurs aux attentes au premier trimestre, la contreperformance de la banque de détail en France jette une ombre sur cette publication. A l’instar de Crédit Agricole, Société Générale a bénéficié de la bonne performance du courtage obligataire (FICC) et de la chute du coût du risque.



Au premier trimestre, le résultat net part du groupe a progressé de 5,7% à 868 millions d'euros, surpassant le consensus s'élevant à 431 millions d'euros. Les analystes soulignent que l'adoption de la norme comptable IFRS 17 complique l'exercice de comparaison des résultats par rapport aux attentes des investisseurs.



Le coût du risque a chuté de 67,6% à 182 millions d'euros alors qu'il avait été gonflé par les conséquences de la guerre en Ukraine un an auparavant. Le consensus s'élevait à 469 millions d'euros. Il a représenté 13 points de base des encours de crédit. Grâce à ce bon début d'année, il devrait être finalement inférieur à 30 points de base en 2023 contre une prévision initiale de 30 et 35 points de base.



Le produit net bancaire a fléchi de 5,3% sur un an, et de 3,8% en sous-jacent, à 6,6 milliards d'euros, en ligne avec les prévisions. Cette contraction s'explique par les difficultés de la banque de détail en France. Son résultat net part du groupe a chuté de 56,3% à 138 millions d'euros pour un produit net bancaire en retrait de 11% à 1,93 milliard. La marge d'intérêt a chuté de 18% à 843 millions d'euros en raison de la fin des opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO) et de la forte hausse du taux du Livret A. Société Générale évalue respectivement ces impacts à 300 et 400 millions d'euros.



L'établissement bancaire a prévenu que le bénéfice des taux positifs sur les dépôts sera temporairement contrebalancé en 2023 par sa stratégie de couverture à court terme. Ce bénéfice se matérialisera en 2024 à mesure que les couvertures arrivent à échéance.



La bonne nouvelle pour cette division est venue de Boursorama, qui a affiché un résultat net à l'équilibre.



Au niveau du groupe, la principale bonne surprise est venue des activités de marché. Ils ont enregistré un trimestre très proche de leur record de l'an dernier à 1,721 milliards d'euros, en repli de 3,2%. Dans un contexte favorable de forte volatilité sur les taux et les devises, les activités Taux, Crédit et Change se sont en particulier distinguées avec revenus en progression de 16% à 890 millions d'euros.



En revanche, les activités Actions ont connu une baisse de 17% à 831 millions d'euros. Société Générale a mis en cause un niveau de volumes moindre et une volatilité plus faible.



Selon UBS, le profit avant impôts des métiers de marché est ressorti à 527 millions d'euros, là où le marché anticipait seulement 41 millions d'euros !



Enfin, Société Générale a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET) stable à 13,5%. Il est supérieur d'environ 410 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.