La valeur du jour à Paris - Société Générale flambe : cession des activités russes et maintien de sa politique de distribution

Plus forte hausse du CAC 40, Société Générale flambe de 6,36% à 23,26 euros à la faveur de la vente de ses activités en Russie à Interros Capital. Elle bénéficie aussi comme les autres banques de la poursuite de la hausse des taux longs, avec un 10 ans allemand en progression de plus de 7 points de base à 0,78%. Cette cession plombera ses comptes à hauteur d’environ 3,1 milliards d’euros, dont 2 milliards liés à la dépréciation de la valeur nette comptable des activités cédées et un élément exceptionnel non-cash de 1,1 milliard d’euros sans impact sur le ratio de capital du groupe.



Ce dernier correspond " à la reprise normative en compte de charge de la réserve de conversion ".



Dans le détail, Société Générale cesse ses activités de banque et d'assurance en Russie en cédant la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, le " groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients ".



L'impact de la cession de la transaction sur le ratio de fonds propres durs (CET1) du groupe devrait être d'environ 20 points de base sur la base de la valeur patrimoniale au 31 décembre 2021.



Il résulterait principalement de l'impact de la dépréciation de la valeur nette comptable des actifs cédés, très largement compensée par, d'une part, la déconsolidation de l'exposition locale sur la Russie (15,4 milliards d'exposition en cas de défaut au 31 décembre 2021) et d'autre part, un versement en faveur de Société Générale incluant notamment le remboursement par l'acquéreur de la dette subordonnée accordée par Société Générale à sa filiale.



Bonne nouvelle pour ses actionnaires, la banque a confirmé l'ensemble de sa politique de distribution au titre de l'exercice 2021 à savoir le dividende de 1,65 euro par action et le programme de rachat d'actions annoncé pour un montant d'environ 915 millions d'euros.



La transaction envisagée devrait être finalisée dans les prochaines semaines.