Le futur DG de Société Générale présente son équipe, qui détaillera sa stratégie au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire Société Générale a annoncé jeudi que son futur directeur général, Slawomir Krupa, avait présenté au conseil d'administration l'équipe de direction qu'il prévoit de mettre en place et indiqué que celle-ci détaillerait la nouvelle feuille de route stratégique du groupe au troisième trimestre.

La nouvelle direction générale sera "resserrée", composée du directeur général et de deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri. Cette nouvelle direction générale, qui sera en place à compter du 23 mai, sera "chargée de proposer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La direction sera épaulée par un comité exécutif composé de 13 membres et créé le 24 mai.

La nouvelle équipe aura "trois objectifs stratégiques prioritaires" dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, dont "l'allocation et l'utilisation performantes du capital dont les actionnaires [lui] confient la responsabilité" et "l'amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du groupe".

L'autre objectif est la "qualité d'exécution de la feuille de route à long terme et, dès à présent, de l'ensemble des projets stratégiques en cours : création de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, projet d'acquisition de LeasePlan par ALD, projet de joint-venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG (environnement, social et gouvernance)", a précisé Société Générale.

