Les banques en forte baisse en Europe après les lourdes sanctions infligées à la Russie

Le secteur financier est sous pression en Europe et au premier chef à Paris, Société Générale chute de 11% à 25,32 euros en raison de son exposition à la Russie. BNP Paribas perd 8,7% à 51,81 euros tandis que Crédit Agricole recule de 6,22% à 11,31 euros. Ce week-end, les pays occidentaux ont décidé d'importantes sanctions, dont l'exclusion de certaines banques russes du système de paiements Swift alors qu'un tel scénario ne semblait pas d'actualité vendredi.Société Générale est présente en Russie via Rosbank. Elle y a réalisé un résultat net part du groupe de 152 millions d'euros en 2021, un montant faible par rapport aux 5,6 milliards d'euros enregistrés au niveau de l'ensemble du groupe bancaire. la banque rouge et noir affiche une exposition limitée à 18 milliards d'euros à la Russie, soit moins de 2% du total. En une semaine, l'action Société Générale a cependant perdu près de 20%.Selon Bloomberg, citant des sources proches du dossier, Société Générale et Credit Suisse auraient cessé leurs activités de financement du négoce de matières premières depuis la Russie dans le sillage des sanctions occidentales.Interrogée par AOF, BNP Paribas a précisé son exposition à la Russie et à l'Ukraine. "Les expositions résiduelles nettes combinées de BNP Paribas à la fois en Russie et en Ukraine s'établissent à environ 500 millions d'euros compte tenu de la manière dont la banque opère dans ces deux marchés et sécurise ses activités, avec un niveau important de garanties et de collatéraux", a indiqué la banque.Les valeurs financières européennes sont également pénalisées par le recul des taux des emprunts d'Etat : le rendement du 10 ans allemand, la référence européenne, perd ainsi près de 5 points à 0,18%. Outre le statut de refuge des emprunts d'Etat, les taux se replient car la situation géopolitique actuelle et ses retombées inflationnistes, via notamment les matières premières, devraient peser sur la croissance. Ce contexte pourrait aussi inciter les banques centrales a ralentir le rythme de normalisation de leur politique monétaire.