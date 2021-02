Lutte anti-blanchiment: Jersey inflige une amende à la Société Générale

PARIS (awp/afp) - Le régulateur financier de Jersey a infligé une amende de près de 720.000 livres (environ 830.000 euros) à trois filiales de la Société Générale pour des manquements à la lutte contre le blanchiment, a-t-on appris vendredi.

La commission des services financiers de Jersey (JFSC) a décidé de sanctionner trois entités de la banque française pour avoir notamment "échoué à démontrer qu'elles avaient mis en place des systèmes de gestion des risques adéquats", indique-t-elle dans un communiqué publié mi-février et rapporté par Les Echos.

Contactée par l'AFP, la Société Générale n'a pas fait de commentaire.

"C'est la troisième fois que la JFSC a utilisé ses pouvoirs pour sanctionner des entreprises oeuvrant dans les services financiers à Jersey pour avoir enfreint les exigences réglementaires", a commenté Martin Moloney, le directeur général du régulateur de l'île anglo-normande, cité dans le communiqué.

Jersey, comme Guernesey et l'île de Man, n'appartient pas au Royaume-Uni mais à la monarchie britannique et gère ses affaires intérieures en toute autonomie, notamment les questions fiscales.

Souvent considérée comme un paradis fiscal, elle avait annoncé en 2019, sous pression de l'UE, une série de mesures afin d'amener davantage de transparence financière.

Les trois entités sanctionnées sont des affiliées de SG Kleinwort Hambros, une filiale britannique de Société Générale, dédiée à la banque privée et à la gestion de patrimoine.

SGKH Bank a reçu une amende de plus de 510.000 livres, SGKH Trust de plus 155.000 et SGKH Corporate de plus de 53.000.

"Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les trois sociétés de SGKH aient facilité le crime financier, les entreprises doivent s'assurer qu'elles ne risquent pas d'être utilisées de cette manière, car une telle utilisation porterait atteinte à l'intégrité et à la stabilité financière de Jersey", a souligné M. Moloney.

"Les trois sociétés de SG Kleinwort Hambros ont reconnu leurs manquements à un stade précoce et ont pris des mesures pour effectuer des changements visant à renforcer leurs dispositifs de gouvernance ainsi que leurs systèmes et contrôles de conformité", a-t-il ajouté.

Cette coopération des filiales bancaires leur a permis d'obtenir une réduction de moitié du montant de l'amende initialement envisagé.

