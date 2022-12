Mediawan s'offre la société de production de Brad Pitt et part à la conquête

d'Hollywood

PARIS (awp/afp) - Mediawan a pris le contrôle de la maison de production hollywoodienne Plan B Entertainment, co-fondée et présidée par la star américaine Brad Pitt, a indiqué vendredi soir le groupe français à l'AFP.

"Cette prise de participation majoritaire est réalisée en partie en titres Mediawan, conduisant ainsi les trois co-présidents de Plan B, Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner, à devenir également actionnaires de Mediawan", indique le groupe dans un communiqué.

Selon Mediawan, ce "partenariat inédit" réalisé entre deux producteurs en Europe et aux Etats-Unis "marque le déploiement de Mediawan sur le marché américain".

Le groupe, qui a créé en septembre la société de production Blue Morning Pictures avec le réalisateur Florian Zeller, va rassembler ses activités outre-Atlantique dans une nouvelle entité dédiée.

"C'est une chance exceptionnelle de pouvoir développer Mediawan aux côtés de Plan B, la plus belle société de production indépendante aux US", a commenté le PDG de Mediawan, Pierre-Antoine Capton, cité dans le communiqué.

Fondée au début des années 2000 à Beverly Hills (Californie), Plan B a produit plusieurs films à succès parmi lesquels "Les Infiltrés" de Martin Scorsese, "The Tree of Life" de Terrence Malick, ou encore "The Big Short" d'Adam McKay, et a été nommé 8 fois pour l'Oscar du meilleur film ces 10 dernières années.

"Le cinéma s'internationalise. Des talents émergent partout dans le monde. Pour nos futurs projets, il faut regarder en dehors des États-Unis", a expliqué Brad Pitt dans un entretien au Parisien.

Avec Mediawan, "nous avons la même conception de la manière de produire des films et des séries", a ajouté la star.

L'opération, à laquelle prennent part les actionnaires de Mediawan (KKR, Bpifrance, MACSF et la Société Générale) via une augmentation de capital, valorise Plan B Entertainment à plus de 300 millions de dollars et sera réalisée en plusieurs fois, selon le Financial Times.

Fondé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, le groupe Mediawan est présent dans la production, la distribution et la diffusion de films, séries et programmes de flux. Il regroupe désormais plus de 60 labels de production, rachetés progressivement en France et en Europe.

Le groupe derrière les succès du film "Bac Nord" et la série "Dix pour cent" emploie désormais 1.500 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros.

