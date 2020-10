Morgan Stanley réveille l'idée d'un mariage BNP Paribas / Société Générale

Le bureau d'études pense que d'importantes synergies sont possibles en simplifiant les deux réseaux existants et les activités dans la banque de financement et d'investissement. Un tel mariage créerait virtuellement la "plus grande banque du monde", avec quelques écueils malgré tout, aussi bien réglementaires que concurrentiels.

BNP Paribas capitalise actuellement 38 Mds€, tandis que Société Générale ne pèse plus que 9,4 Mds€. La première gagne 3% à 31,38 EUR ce matin, quand le seconde progresse de 3,6% à 11,44 EUR. En Europe, la consolidation sectorielle a été relancée en Italie et en Espagne récemment.