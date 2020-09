Philippe Heim, ancien de Société Générale, nommé à la tête de La Banque Postale

Paris (awp/afp) - Le groupe public de banque et d'assurance La Banque Postale a annoncé mardi la nomination de Philippe Heim, parti cet été de la Société Générale, au poste de président du directoire en remplacement de l'ancien patron Rémy Weber.

Philippe Heim, qui entrera officiellement en fonctions jeudi, "prend la présidence de La Banque Postale à un moment clé de son histoire, cinq mois après la naissance du grand pôle financier public formé par le rapprochement de la Caisse des dépôts et de La Poste, de La Banque Postale et de CNP Assurances", a souligné Philippe Wahl, patron de La Poste, cité dans un communiqué.

M. Heim, parti cet été du groupe Société Générale au sein duquel il occupait le poste de directeur général délégué, succède à l'ancien patron de La Banque Postale Rémy Weber, qui a lui aussi quitté ses fonctions - et de manière inattendue - au cours de l'été.

M. Weber était pourtant l'un des artisans du projet "Mandarine", vieux serpent de mer devenu réalité en début d'année consistant à réunir sous une même bannière La Banque Postale et la compagnie CNP Assurances pour donner naissance à un grand pôle public de banque et d'assurance.

Fin juillet, quelques semaines donc après la naissance de cette nouvelle entité, le dirigeant avait toutefois dû quitter ses fonctions pour cause de divergences stratégiques concernant la gouvernance de CNP Assurances, dont il espérait obtenir la présidence du conseil d'administration.

De son coté, Philippe Heim est parti début août du groupe Société Générale à l'issue d'un vaste remaniement de gouvernance voulu par son dirigeant Frédéric Oudéa, après un premier semestre très tumultueux pour le groupe dans le contexte de crise sanitaire et économique du Covid-19.

Âgé de 52 ans, M. Heim est diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe), de l'Institut d'études politiques de Paris ainsi que de l'ENA.

Il a débuté sa carrière en 1997 au Ministère de l'Économie et des Finances où il a occupé divers postes. À partir de 2004, il a notamment conseillé Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie avant de devenir en 2006 directeur de cabinet de Jean-François Copé, ministre du Budget et porte-parole du gouvernement.

Très féru de jazz, il avait rejoint la Société Générale en 2007. Depuis mai 2018, il était directeur général délégué du groupe, chargé des activités de la banque de détail à l'international, services financiers et assurance.

afp/rp