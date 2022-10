SG nomme Marie-Christine Ducholet directrice de la "nouvelle banque de détail" en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé mardi la nomination de Marie-Christine Ducholet en tant que directrice de sa "nouvelle banque de détail en France", issue de la combinaison des réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale.

Aurore Gaspar Colson et de Yann de Nanteuil sont nommés aux postes de directeurs adjoints. Ces nominations seront effectives le 1er janvier 2023, a précisé Société Générale dans un communiqué.

Entrée à la Société Générale en 1985, Marie-Christine Ducholet a nomment travaillé au sein de la Banque de financement et d'investissement avant de rejoindre la banque de détail en France, dont elle a été nommée directrice générale en juin 2019. Elle sera rattachée à Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge des réseaux Société Générale, Crédit du Nord, Banque privée et de leur direction Innovation, Technologie et Informatique.

Annoncé à la fin 2020, le rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord doit permettre à la banque de la Défense d'économiser 450 millions d'euros par an dès 2025, grâce notamment à une refonte des réseaux informatiques et une réduction de 30% du nombre d'agences.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)