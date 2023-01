SG, nouvelle banque de détail en France du Groupe Société Générale

Le groupe Société Générale gagne 3,05% à 24,20 euros (4e plus forte hausse du CAC 40) après avoir réalisé, le 1er janvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe. L'ambition est de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients et d'être dans le Top 3 de la satisfaction client.La réalisation de la fusion s'accompagne de la mise en place d'un nouveau modèle relationnel, permettant d'améliorer la qualité du service rendu aux clients particuliers, professionnels et entreprises et de s'imposer comme un acteur de référence, sur le marché français, en matière d'épargne, d'assurance et de solutions d'excellence pour les entreprises et les professionnels.La banque SG prend des engagements forts vis-à-vis de ses clients en termes de proximité, de réactivité, d'expertise et de responsabilité. SG sera, pour ses clients : une banque davantage présente en régions ; une banque d'expertise ; une banque accessible et réactive et une banque responsable.La fusion juridique est une étape importante qui marque la création effective de la nouvelle banque. La nouvelle organisation est désormais en place et l'ensemble des équipes de direction ont été nommées, au siège comme dans les régions.Les migrations informatiques des banques du groupe Crédit du Nord vers le système d'information de Société Générale seront opérées en deux temps au cours du premier semestre 2023. Les regroupements d'agences débuteront au second semestre 2023, avec une première étape de 150 rapprochements (30 %). 80 % des regroupements seront réalisés d'ici la fin de l'année 2024, et 100 % avant la fin de l'année 2025.La nouvelle marque SG sera déployée graduellement sur les façades de ses agences, avec une première étape de 1 000 agences concernées d'ici la fin de l'année 2023.Pour accompagner le lancement de la nouvelle Banque SG, une campagne de communication publicitaire démarrera à partir du 15 janvier et se poursuivra tout au long de l'année.