SG vise une rentabilité de plus de 10% dans la banque de grande clientèle en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a dévoilé lundi son objectif de rentabilité pour sa banque de grande clientèle et de solutions investisseurs à l'horizon 2023, en amont d'une journée dédiée à sa stratégie de moyen terme pour ce pôle.

D'ici à 2023, Société Générale vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs supérieure à 10%. La banque a précisé que ce chiffre équivalait à un taux de 12% en excluant la contribution au Fonds de résolution unique dont la phase de constitution initiale doit s'achever fin 2023. Au deuxième semestre 2020, le RONE de ce périmètre s'était établi à 7%.

Société Générale vise également une croissance des revenus des métiers de financement et conseil d'environ 3% par an en moyenne de 2020 à 2023 et une normalisation des revenus des activités de marché et services aux investisseurs à environ 5 milliards d'euros en 2023, dont environ 4,5 milliards d'euros de revenus annuels des activités de marché en moyenne de cycle.

La banque compte également doubler les revenus associés à la politique RSE (Responsabilité sociale et environnementale) d'ici à 2025 dans les activités de financement et conseil ainsi que dans les activités de marché et services aux investisseurs.

Société Générale cible par ailleurs pour sa banque de grande clientèle et solutions investisseurs, hors métier de gestions d'actifs et de banque privée, une base de coûts comprise entre 5,5 milliards et 5,7 milliards d'euros en 2023, contre environ 5,8 milliards d'euros en 2020. La fourchette visée correspond à un coefficient d'exploitation - le montant des charges d'exploitation rapporté au produit net bancaire - compris entre 70% et 73%.

Pour parvenir à cet objectif, Société Générale compte notamment s'appuyer sur son plan de réduction des coûts sous-jacents dans ses activités de marché d'environ 450 millions d'euros à l'horizon 2022-2023, annoncé l'an passé.

