SOCIETE GENERALE : AlphaValue reste favorable au dossier

AlphaValue a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 23,7 euros sur Société Générale, qui a annoncé la fusion de ses réseaux dans la banque de détail. « Dans l'ensemble, nous pensons que cette fusion simplifiera le business model de la banque et augmentera sa rentabilité », résume l'analyste. Il ajoute que la vente prévue de Lyxor contribuera également à la simplification et la sortie des activités les plus risquées de la banque de financement et d'investissement (accélérée par la pandémie) permettra de réduire le niveau de volatilité des bénéfices.