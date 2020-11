SOCIETE GENERALE : Goldman Sachs reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 19 euros sur Société Générale après l'annonce de résultats meilleurs que prévu.Cette évolution s'explique par des revenus dans la banque de détail et de la BFI légèrement supérieurs aux attentes, mais surtout par une baisse plus importante qu'anticipé des coûts et des provisions pour pertes sur prêts.Du point de vue des tendances, le principal point positif est la bonne gestion des coûts, qui a également été démontrée à la BNP et chez Crédit Agricole SA, et qui n'a généralement pas été un pilier des banques françaises, par rapport à leurs homologues européennes, souligne le broker.