SOCIETE GENERALE : juge prématurée de quantifier l'impact sur l'emploi de la fermeture de 600 agences

Société Générale a annoncé ce matin la suppression de 600 agences au sein de ses réseaux de banque de détail, Crédit du Nord et Société Générale, d'ici 2025, mais juge « prématurée » de communiquer sur l'impact de cette mesure sur l'emploi. Interrogé lors d'une conférence de presse, Sebastien Proto, Directeur général adjoint, en charge des réseaux Société Générale et Crédit du Nord a indiqué qu'il était « prématuré » de ce prononcer sur ce sujet « à ce stade du projet ». Il a ajouté que la banque s'engageait à ce qu'il n'y ait aucun départ contraint.



Sebastien Proto a rappelé que les départs naturels, dont les employés partant à la retraite, représentaient 1 500 personnes par an pour les deux réseaux.



A l'issue de leur rapprochement, les deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale comprendront 1 600 agences contre 2 100 actuellement. Les critères de sélection des agences maintenues comprennent notamment la qualité de leur emplacement et leur capacité à accueillir un nombre plus important de collaborateurs.