SOCIETE GENERALE : AlphaValue reste favorable au dossier

AlphaValue a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 34,4 euros sur Société Générale. Le bureau d’étude juge ambitieux et crédible le plan stratégique à moyen terme des activités de banque de financement et d’investissement. « De plus, après le plan sur la banque de détail en France divulgué en décembre dernier, il donne une très grande visibilité quant à ses objectifs pour la fin de 2023. Il s'agira d'un catalyseur positif et favorable », ajoute l’analyste.