SOCIETE GENERALE : Barclays revalorise

Barclays a confirmé sa recommandation Sous-pondérer et relevé de 12% son objectif de cours sur Société Générale à 19,6 euros. Le bureau d’études a rehaussé ses estimations de bénéfice net de 22% pour 2022 et de 8% pour 2023 à la suite de la présentation des résultats du premier trimestre et de la stratégie de la banque d’investissement. Grâce à ces révisions et à une génération de capital plus importante, le broker a augmenté sa valorisation. Il reste négatif sur la valeur car la banque affichera une rentabilité des fonds propres tangibles de seulement 6% en 2023.