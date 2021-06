SOCIETE GENERALE : Credit Suisse adopte une opinion positive

Credit Suisse a rehaussé son opinion de Neutre à Surperformance et son objectif de cours de 25 euros à 32 euros sur Société Générale. Valorisée 0,46 fois sa valeur comptable tangible - comparé à 0,8 pour le secteur – malgré un rentabilité d’environ 7%, le bureau d’études considère qu'il s'agit de l'une des rares valeurs bancaires qui pourrait encore faire l'objet d'une revalorisation importante.



Alors que la faiblesse des bénéfices et du capital a été un frein historique, il discerne maintenant un point d'inflexion pour les prévisions grâce à la baisse du coût du risque, à l'accélération de la restructuration de la banque de financement et d'investissement et à l'accélération des synergies dans la distribution en France.



En conséquence, le broker a relevé ses prévisions de bénéfice par action à long terme de 12 % environ et utilise un coût des capitaux propres plus normalisé de 11,1%, plus proche de celui des pairs nationaux.