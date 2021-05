SOCIETE GENERALE : JPMorgan revalorise légèrement

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et relevé son objectif de cours sur Société Générale de 30 euros à 31 euros. Le bureau d’étude juge rassurante la nouvelle stratégie à moyen terme dans la BFI en raison de la réaffectation du capital vers des activités à plus forte croissance au sein notamment des financements structurés ; des hypothèses de revenus prudentes pour les métiers de marchés, y compris les conditions de marché normalisées, et de la stricte discipline en matière de coûts avec un engagement à réduire la base de coûts absolus.



Ce qui implique une amélioration significative du levier opérationnel.



" Dans l'ensemble, la rentabilité de SG CIB est sous-estimée, en particulier le redressement des revenus des actions, et les objectifs de coûts sont également inférieurs aux prévisions, les objectifs impliquant une hausse d'environ 9 % du consensus de bénéfice par action ", ajoute l'analyste.